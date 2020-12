Cobra Kai, anticipata la terza stagione: ecco la nuova data d'uscita

Il finale della seconda stagione di “Cobra Kai” ha lasciato di stucco i fan della serie TV. La rivalità tra i dojo di Johnny e Daniel ha portato a un duro scontro tra i giovani allievi. Ancora una volta Miguel e Robby si sono ritrovato l’uno contro l’altro. La rissa che ne è scaturita ha portato alla rovinosa caduta di Diaz, trasportato d’urgenza in ospedale e a rischio paralisi. Sua madre ha accusato duramente Johnny, dal momento che prima dell’arrivo del sensei Miguel non si era mai cacciato in guai simili. Lawrence dice addio a tutto e tutti, tornando a bere in solitudine in strada.

Cobra Kai 3, la trama

Daniel LaRusso si è reso conto che la sua rivalità con Johnny Lawrence ha portato a terribili conseguenze. Tende dunque una mano all’ormai ex sensei del Cobra Kai. I due provano a collaborare, stringendo un’alleanza per il bene comune.

Il trailer ha mostrato come Robby, in fuga dalla legge, venga arrestato e condotto in un istituto penitenziario per giovani. Qui ritrova i suoi vecchi amici, che ha aiutato a spedire in carcere, pronti a rendergli la vita difficile. John Kreese vede dunque un’apertura e si reca a fargli visita, provando a prenderlo sotto la sua ala protettrice.

Johnny Lawrence è dunque pronto a riprendere la propria vita, rimettendola in sesto. Con l’aiuto di Daniel si riavvicina a Miguel. Il giovane si è risvegliato dal coma ma non è in grado di muovere le proprie gambe dopo la terribile caduta. Il suo sensei si dice pronto a seguirlo nel difficoltoso processo di riabilitazione. Sarà difficile per il ragazzo gestire la propria nuova condizione, essendo costretto su una sedia a rotelle.