Spider-Man 3: nuovi scatti dal set con Tom Holland e Zendaya

Nuovi indizi sul terzo capitolo di "Spider-Man". Foto e video dal set, dov'è stato visto anche il fratello di Tom Holland

Dai fumetti al cinema, passando per la serie animata, “Spider-Man” ha sempre proposto una narrazione che mescolasse azione, dramma e romanticismo. Da Gwen Stacy a Mary Jane Watson, fino alla MJ Della trilogia con protagonista Tom Holland.

approfondimento Disney, 10 serie TV Marvel e Star Wars Nel terzo capitolo del film Marvel dedicato al tessiragnatele ci sarà dunque spazio per la storia con il personaggio interpretato da Zendaya. Nel secondo film lei ha ufficialmente scoperto l’identità segreta del suo compagno di classe, vedendolo combattere e mettere in pericolo la propria vita lontano dagli USA, fronteggiando Mysterio.

approfondimento Malcolm & Marie, il trailer del film con Zendaya Proprio la conclusione del film potrebbe però complicare non solo la normale vita di Peter Parker ma, al tempo stesso, la sua relazione con MJ. Il mondo conosce l’identità di Spider-Man ma, a differenza della rivelazione fatta anni prima da Tony Stark, tutti lo reputano un criminale, non un eroe. Le manipolazioni di Mysterio lo hanno dipinto agli occhi del mondo come un crudele assassino.

approfondimento Spider-Man 3, tutti gli indizi sul multiverso Nelle scene post-credit si vede J. J. Jameson diffondere il filmato. Un episodio destinato a essere centrale nel terzo film della saga. Nonostante le mille difficoltà, però, sembra che la coppia possa resistere. A suggerirlo sono alcune foto che giungono dal set.

Spider-Man 3, foto e video dal set Svariate le fonti per il materiale giunto dal set di “Spider-Man 3”. Il “Daily Mail” ha diffuso alcuni scatti e video, così come l’account Twitter “JustJared”. È possibile vedere Peter camminare in una strada innevata con una lettera tra le mani, per poi entrare nel negozio dove lavora MJ. Una descrizione della scena recita così: “Tom si è avvicinato come se si stesse preparando a chiedere a MJ di uscire. Sembra però ripensarci, una volta entrato nel negozio. Zendaya fa poi scivolare il caffè, una volta che Tom si avvia verso l’uscita”.

approfondimento Cherry, il trailer del film con Tom Holland Uno scatto ravvicinato mostra come la giovane indossi la collana che Peter le ha regalato in “Far From Home”. Indizi che suggeriscono come la storia sia proseguita ma, al tempo stesso, abbia incontrato più di qualche ostacolo.