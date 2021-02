Chaos Walking, video e foto del film con Tom Holland e Daisy Ridley

A ciò si aggiungono alcune nuove foto della pellicola, mostrando i due protagonisti e Cynthia Erivo e Nick Jonas . Il film è stato girato nel 2017, diretto da Doug Liman. Il progetto iniziale prevedeva l’entrata in post-produzione e la presentazione in sala a marzo 2019. I piani non sono stati rispettati, dal momento che si è reso necessario aggiungere svariate riprese. Un progetto nel quale Lionsgate crede molto, avendo investito circa 100 milioni di dollari per la realizzazione, senza contare i costi delle riprese extra.

approfondimento

Chaos Walking, prima clip del film

Il Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha nuovamente complicato i piani nella compilazione di un calendario cinematografico canonico, il che ha spinto la major a indicare come nuova data d’uscita il 5 marzo 2021.

Chaos Walking, trama e cast

“Chaos Walking” è tratto dal primo romanzo dell’omonima trilogia di Patrick Ness, che ha preso parte alla sceneggiatura della pellicola.

La vicenda è ambientata in un futuro distopico, nel quale l’uomo è riuscito a esplorare l’universo e creare degli insediamenti. Su uno dei nuovi pianeti si è diffuso un virus, noto come Il Rumore, che ha ucciso tutte le donne presenti.

Gli uomini rimasti in vita non sono più in grado di poter pensare in maniera privata. Ogni parola che passi per la loro mente viene proiettata all’esterno. Un processo che conduce in molti casi alla follia. Non esiste privacy o modo di nascondere le proprie reali intenzioni, siano esse positive o negative.

Tutto cambia nel momento in cui Todd Hewitt, cresciuto in tale ambiente ostile, si ritrova a fronteggiare qualcosa di sconosciuto in una foresta. Si tratta di una donna, Viola Eade. Dopo un’iniziale diffidenza, i due diventano compagni di viaggio, impegnati alla ricerca delle verità nascoste dietro questo pianeta inesplorato.

Ecco il cast di “Chaos Walking”: