Shang-Chi, il trailer finale del film Marvel

È stato lanciato il trailer finale di “Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli”. Nuove immagini dell’atteso film Marvel, inserito nella Fase 4 , sono state mostrate in anteprima durante l’NBA Countdown su ESPN, per poi trovare spazio sul web.

Appuntamento fissato per il 3 settembre 2021, circa due mesi dopo l’uscita di “Black Widow”. Il filmato è stato distribuito anche in versione italiana. Svariate scene inedite e anche, a sorpresa, il ritorno di un personaggio secondario del MCU. Si tratta di Abominio, apparso per la prima volta ne “L’incredibile Hulk”, film sempre lasciato un po’ in secondo piano, considerando il cambio d’attore successivo. Si è infatti passati da Edward Norton a Mark Ruffalo. Difficile pensare, però, che per “Shang-Chi” sia tornato nella parte Tim Roth, che interpretava Emil Blonsky. Un ritorno in scena spettacolare, stando al trailer, considerando come Wong dovrà fronteggiarlo durante il torneo che si svolge nella pellicola.

Shang-Chi, trama e cast

Il regista scelto per “Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli” è Destin Daniel Cretton (“Il castello di vetro”), che ha lavorato sulla sceneggiatura di Dave Callaham (“Wonder Woman 1984”, “Spider-Man: Un Nuovo Universo”).

Si tratta del secondo film Marvel in calendario nel 2021, in sala dopo “Black Widow” ma prima de “Gli Eterni”, che arriverà al cinema il 5 novembre. I fan avrebbero dovuto attendere decisamente meno per questo nuovo capitolo con protagonista Simu Liu. Il programma iniziale prevedeva il suo lancio a luglio ma la decisione di posticipare l’ultimo film di Scarlett Johansson nei panni di Vedova Nera ha portato a modifiche a catena.