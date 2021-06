L’attore guarda al proprio futuro e non intende legarsi fin troppo a lungo al suo personaggio. L’età avanza e Mackie ha un piano preciso per il proprio ritiro

approfondimento

A questa dinamica non sfugge certamente Anthony Mackie, l'attore statunitense noto per aver interpretato il personaggio di Falcon all'interno della saga di fama planetaria Marvel a partire dal 2014. Dopo la messa in onda la scorsa primavera della serie televisiva “The Falcon and The Winter Soldier”, che faceva seguito alle avventure iniziate sul grande schermo, Mackie era stato interrogato sul suo futuro nei panni del supereroe con lo zaino alato, che ha preso il posto di Captain America.

L'attore, che in un primo momento aveva prospettato di interpretare il suo ruolo anche per un altro paio di decenni, ha recentemente dichiarato che non vestirà quei panni così a lungo. Ha infatti annunciato di voler tenere lo scudo per altri sei, otto anni al massimo.