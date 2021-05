Venom 2, il trailer del film in uscita in autunno

Nel filmato si assiste a un certo cambio di tono rispetto alla prima pellicola. Ottimo mix di umorismo, azione e suspense, come nella pellicola iniziale. A ciò si aggiunge una punta di horror, per così dire, considerando il pubblico di riferimento.

Sony ha pubblicato il primo trailer ufficiale di “ Venom: La Furia di Carnage ”, proposto anche in versione doppiata in italiano. Spazio nuovamente a Tom Hardy nell’universo Marvel, in attesa di assistere a un intreccio della sua trama con quella generale del MCU, ormai entrato nella Fase 4.

Venom 2, cosa sappiamo

Sony ha deciso di posticipare l’arrivo al cinema di “Venom 2: La Furia di Carnage”. La pellicola troverà spazio in sala il prossimo autunno (il 24 settembre negli Stati Uniti). Cambio di regia tra primo e secondo capitolo, passando a Ruben Fleischer ad Andy Serkis. Quest’ultimo è pronto a cimentarsi nella sua quarta avventura da regista cinematografico. Un percorso che affonda le radici nella trilogia de “Lo Hobbit”, alla quale ha lavorato come regista di seconda unità. Ha poi diretto “Ogni tuo respiro”, “The Ruins of Empires” e “Mowgli – Il figlio della giungla”.

Non è ancora stata diffusa una trama ufficiale per “Venom 2” ma ci sarà ancora spazio per Tom Hardy. Il celebre attore britannico tornerà a calarsi nei panni di Eddie Brock, così come in quelli del simbionte alieno noto come Venom.

L’altra faccia della medaglia del protagonista è rappresentata da Cletus Kasady. Un personaggio apparso già nella scena post-credit del primo film. A interpretarlo è Woody Harrelson. A lui il compito di ricoprire il ruolo del villain, Carnage appunto.

Lo script ha visto all’opera nuovamente Kelly Marcel, sceneggiatrice responsabile del copione di “Crudelia”. Intriganti le musiche del trailer. Un comparto del quale si è occupato Marco Beltrami. Sul fronte del cast, ecco gli altri attori coinvolti: