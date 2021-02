Havoc: Tom Hardy protagonista del thriller diretto da Gareth Evans

Il regista scriverà e dirigerà la pellicola per Netflix con protagonista un detective ferito dopo un affare di droga andato storto. A interpretarlo, l’attore britannico di "Mad Max: Fury Road", "Venom" e "Capone"

Il regista Gareth Evans scriverà e dirigerà Havoc , un thriller crime per Netflix che avrà come protagonista l’attore britannico Tom Hardy (che parteciperà alla pellicola anche in veste di produttore).

Il thriller racconterà di un detective ferito dopo che gli è andato male un affare di narcotraffico. Non lascerà il mondo criminale con cui, anzi, dovrà ancora fare i conti per salvare il figlio di un politico. Durante la sua missione, scoprirà un mondo sotterraneo fatto di corruzione, nonché una rete di cospirazioni tale da intrappolare l’intera città. La data di uscita chiaramente non è ancora stata svelata (non essendo stato annunciato nemmeno il primo ciak ufficiale) ma la cosa certa è che Havoc sarà disponibile sulla piattaforma streaming, co-prodotto anche dalla One More One Productions di Evans, dalla Ed Talfan di Severn Screen, da Aram Tertzakian di XYZ Films e da Hardy stesso.

Dopo il film del 2018 Apostolo , nel 2020 ha creato la serie televisiva Gangs of London (in corso) che racconta di bande rivali e organizzazioni criminali che si contengono il potere nella Londra di oggi.

Nel 2006 ha diretto il suo primo lungometraggio Footstep dopodiché è stato scelto per la regia di un documentario riguardante l'arte marziale indonesiana Pencak Silat durante il quale ha potuto conoscere l’esperto Iko Uwais (che ha poi coinvolto anche per tutti gli altri suoi progetti inerenti a quest’arte marziale).

Gareth Evans è un regista, sceneggiatore e montatore gallese a cui si deve il merito di aver introdotto l'arte marziale indonesiana del Pencak Silat nel mondo cinematografico grazie ai suoi film Merantau, The Raid - Redenzione e The Raid 2: Berandal.

Gangs of London, 5 ragioni per vedere la serie TV

La carriera di Tom Hardy



approfondimento

Tom Hardy, le foto più belle dell'attore

Edward Thomas Hardy, meglio conosciuto con il diminutivo di Tom, è un attore britannico.



Dopo il suo esordio sul grande schermo nel 2001 nel war movie di Ridley Scott, Black Hawk Down, ha recitato in film come Star Trek - La nemesi del 2002 e RocknRolla e Bronson del 2008.

Nella sua filmografia non mancano nemmeno i generi del dramma sportivo, con il film Warrior, dello spionaggio con La talpa (2011) e del crime drama con Lawless (2012) .



Nel 2013 ha partecipato al dramma Locke e due anni più tardi al thriller biografico Revenant - Redivivo, per il quale ha ricevuto una nomination all'Oscar al miglior attore non protagonista.



Nel 2015 ha anche interpretato il doppio ruolo dei gemelli Kray nel thriller Legend e ha vestito i panni di "Mad" Max Rockatansky al posto di Mel Gibson in Mad Max: Fury Road.



È stato diretto da Christopher Nolan per ben tre volte, rispettivamente in Inception del 2010, ne Il cavaliere oscuro - Il ritorno del 2012 e nel film bellico Dunkirk del 2017.

Nel 2018 si è calato nella parte di Eddie Brock / Venom in Venom.

Anche i suoi ruoli sul piccolo schermo hanno contribuito a renderlo uno dei nomi più interessanti del panorama attoriale di oggi, da Band of Brothers - Fratelli al fronte del 2001 a The Virgin Queen nel 2005, da The Take nel 2009 a Peaky Blinders dal 2014 al 2019.



Hardy ha creato, co-prodotto e interpretato la serie storica Taboo del 2017 su BBC One e FX.