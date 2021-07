The Last Duel, il trailer del film con Adam Driver eMatt Damon

Sui canali ufficiali dei 20th Century Studios è stato pubblicato il trailer di The Last Duel, il nuovo film diretto da Ridley Scott con protagonisti Adam Driver, Matt Damon e Jodie Comer.



La pellicola uscirà il 14 ottobre e racconta la storia di un duello realmente accaduto nel XIV secolo in Francia. Il duello messo a titolo è l'ultimo che sia mai stato autorizzato nella storia, per questo chiamato "The Last Duel".



La trama del film è incentrata sulle vicende che coinvolgono Jean de Carrouges e Jacques Le Gris, due amici che diventano acerrimi nemici quando la moglie del primo, Marguerite, viene aggredita dal secondo.

Non appena Le Gris, l'aggressore, viene pubblicamente accusato, de Carrouges deve difendere l'onore della consorte e indire un duello, come in uso ai tempi.

Incomincia quindi una battaglia all'ultimo sangue che termina con la morte di uno dei due.



Potete vedere il trailer del film The Last Duel nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.