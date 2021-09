Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 7 settembre. LIVE

Lunedì 13 settembre ripartono le lezioni in molte regioni. Previsto l'obbligo di avere il certificato verde per tutto il personale scolastico e per gli studenti delle Università. Gli alunni dai 6 anni in su dovranno indossare la mascherina in aula, con la possibilità di non farlo in caso di classi con ragazzi tutti immunizzati. Prosegue intanto la campagna vaccinale: l'86,1% del personale degli istituti ha ricevuto entrambe le dosi dei farmaci contro il Covid-19.