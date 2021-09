Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 7 settembre

I tamponi sono 318.864, compresi i test rapidi. Il tasso di positività è all'1,5%. I decessi totali arrivano a 129.38. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 4.579.502. I guariti sono 4.316.077. Le persone in terapia intensiva sono 563 (-7) Condividi:

Nelle ultime 24 ore sono stati 4.720 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 3.361. I tamponi effettuati sono 318.865, contro i 134.393 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è all'1,5% (ieri era al 2,5%). Sono 71 i morti, 563 i posti letto occupati in terapia intensiva, 7 in meno rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 7 settembre (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Vittime, tamponi e guariti leggi anche Covid, Abrignani a Sky TG24: “Terza dose per i fragili da settembre” In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.579.502. Le vittime in totale sono 129.638. I guariti in totale sono 4.316.077. I ricoverati con sintomi sono 4.307 (+5). Sono invece 128.917 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 85.973.261 - di cui 57.802.636 processati con test molecolare e 28.170.625 con test antigenico rapido. Le persone testate sono finora 32.963.747, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Calabria comunica che dal totale dei positivi dichiarato nei giorni scorsi sono stati eliminati 6 casi in quanto duplicati. La Regione Campania fa sapere che i decessi dichiarati oggi sono riferiti a: uno il 26/08/2021, uno il 02/09/2021 mentre gli altri 5 sono riconducibili alle ultime 48 ore. La Regione Emilia-Romagna riferisce che dal totale dei positivi dichiarato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 5 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da test molecolare. La P.A. di Bolzano spiega che dei 70 nuovi positivi, 39 derivano da test antigenici confermati da test molecolare. La Regione siciliana precisa che i decessi comunicati in data odierna sono riferiti ai seguenti giorni: uno il 07/09/2021, cinque il 06/09/2021, dodici il 05/09/2021, cinque il 04/09/2021, quattro il 03/09/2021, due il 07/09/2021.