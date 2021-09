Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 8 settembre

Arriverà giovedì in Consiglio dei ministri, dopo la Cabina di regia, un decreto legge di un solo articolo che prevede l'estensione dell'obbligo di Green pass ai dipendenti della Pubblica amministrazione e del settore privato. Figliuolo avverte: "Siamo all'80% con la prima dose, ma potrebbe non bastare. Preoccupano 1,8 milioni di over 50 non vaccinati". Speranza: "Se i dati renderanno necessario l'obbligo non avremo paura ma serve ancora qualche settimana di approfondimento". Di Maio: "Se la comunità scientifica ci dirà che il green pass non basta, servirà l'obbligo di vaccini". Scuola al via per il terzo anno Covid, il ministro Bianchi punta sui test salivari.