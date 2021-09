Il leader della Lega ha fatto la seconda dose del vaccino: “Stiamo lavorando per gli altri 20 milioni di italiani, per non rovinare la vita a chi ha fatto altre scelte. Dobbiamo continuare su questa strada". Il segretario del Carroccio ha detto: “O imponi l'obbligo vaccinale, una scelta che nessun Paese europeo ha fatto, o inviti, spieghi educhi, ragioni, fai riflettere, accompagni. Fidiamoci degli italiani che meritano fiducia, non paura” Condividi:

“Sono uno dei 40 milioni di italiani che ha scelto di farsi la seconda dose di vaccino. Stiamo lavorando per gli altri 20 milioni di italiani che non possono vaccinarsi”. Matteo Salvini, leader della Lega, intervenuto ai microfoni di Sky TG24, ha spiegato di aver completato il ciclo vaccinale. "Tutto bene, ho un po' di dolore al braccio ma niente di irreparabile. Chiedo rispetto per i tanti scienziati che invitano alla prudenza. Se cercate un no vax, io mi sono vaccinato". Poi ha aggiunto: "Stiamo lavorando per non rovinare la vita a chi ha fatto altre scelte".

“Dobbiamo continuare a educare” leggi anche Green Pass, Lega vota ancora con Fdi: emendamento respinto Il numero uno del Carroccio ha proseguito dicendo che “se il governo accetta le nostre proposte'', come quella sui tamponi, "vuol dire che abbiamo fatto un buon servizio al Paese. O imponi l'obbligo vaccinale, una scelta che nessun Paese europeo ha fatto, o inviti, spieghi educhi, ragioni, fai riflettere, accompagni. Noi dobbiamo continuare a educare, spiegare, senza punire e discriminare. Fidiamoci degli italiani che meritano fiducia, non paura”.

“Siamo contro obblighi vaccinali” vedi anche Green Pass, da Confindustria ok all’obbligo sul posto di lavoro "Se il governo accetterà le nostre proposte, i nostri odg sui minori, sul bus, abbiamo fatto un buon servizio al Paese”, ha detto Salvini a Sky TG24. "Siamo contro gli obblighi vaccinali". Sull’allargamento del Green Pass ha poi risposto: "Non commento le ipotesi: la Lega sarà responsabile come sempre. Qualora arrivasse una richiesta sul Green Pass la esamineremo. ma se un governo dovesse imporre un vaccino allora credo sia giusto che risarcisca per eventuali danni da vaccino.Ma noi siamo uno dei Paesi più vaccinati dell’Europa. Sono fiducioso: penso e spero che il peggio sia alle spalle. Ho fiducia in questa Italia".