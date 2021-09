Green pass, Landini: "Ok vaccino obbligatorio. Tamponi siano gratuiti"

Green pass e obbligo vaccinale sono alcuni dei temi affrontati durante l'incontro di ieri tra i sindacati e Confindustria. "Era tempo che non ci incontravamo con Confindustria e siamo disponibili ad un confronto. Noi pensiamo che in questo momento la scelta più opportuna sia quella dell'obbligo vaccinale per tutto il Paese, come per la sanità". Lo ha dichiarato Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, al termine dell'incontro con Confindustria. ( LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)

Landini: "Se green pass obbligatorio, tamponi gratuiti"



"Continuiamo a contestare l'uso del green pass fatto finora, ad esempio l'utilizzo fatto nelle mense", ha aggiunto Landini. Sui tamponi, "abbiamo inoltre posto il tema che devono essere gratuiti se il green pass diventa la condizione per poter lavorare". "Non chiediamo un green pass obbligatorio ma che la vaccinazione diventi obbligatoria", ha ridabito il segretario generale della Cgil, per poi sottolineare: "Siamo disponibili per migliorare i protocolli per la sicurezza. Le parti sociali però non possono fare accordi che vanno a sostituire le scelte del governo".



Green pass, Landini: "Risolvere questione nelle mense"



Secondo Landini, la questione del green pass nelle mense è una faccenda che "va risolta". Oltre il tema del green pass con i tamponi gratuiti per i lavoratori e dell'obbligo vaccinale, "nei prossimi giorni anche sugli altri temi valuteremo come e in che forma poter proseguire il confronto", ha aggiunto il segretario generale della Cgil.