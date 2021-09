1/13

Un altro giorno di lieve calo per i ricoveri in terapia intensiva dei pazienti malati di Covid-19 in Italia: sono in tutto 563, 7 in meno rispetto a ieri. È quanto emerge dai dati del bollettino del ministero della Salute del 7 settembre

GUARDA IL VIDEO: Vaccini, Figliuolo: abbiamo raggiunto l'80% di prime dosi