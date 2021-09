Tensione nella maggioranza dopo il voto alla Camera sugli emendamenti al decreto green pass. Dopo aver ritirato le proprie proposte di modifica, la Lega ha infatti votato a favore delle richieste avanzate da Fdi che miravano a eliminare l'obbligo della carta verde per i ristoranti al chiuso. Gli emendamenti sono stati bocciati, ma Pd e M5s hanno attaccato i parlamentari del Carroccio. "Trovo gravissimo l'atteggiamento della Lega, dimostra irresponsabilità e dimostra che la Lega non ha a cuore la salute degli italiani e che non è un partner di governo affidabile", ha detto il segretario del Pd Enrico Letta.

Pd e M5s: "Lega incoerente"

"Non alcuni esponenti ma, come dimostrano i numeri, tutta la Lega ha votato l'emendamento di FdI e quindi contro il governo. 134 voti sono in pratica la somma dei loro voti più quelli dell'opposizione. Irresponsabilità e incoerenza nei confronti del governo sono evidentemente le caratteristiche scelte da Salvini e dai suoi quando si affrontano gli argomenti più delicati per i cittadini". Lo afferma Emanuele Fiano del Pd riferendosi al voto nell'Aula della Camera sulla norma relativa al green pass nel dl Covid. Anche M5s, con il capogruppo Davide Crippa, ha osservato: "Per la prima volta oggi si è palesato in Aula un voto di appoggio da parte di una forza di maggioranza ad un emendamento presentato dall'opposizione. Ma c'è una questione di coerenza: in Cdm avete approvato il provvedimento e poi in parlamento appoggiate un emendamento che chiede l'abolizione del green pass. Dovete chiarire agli italiani da che parte state".