Nowhere Special - Una Storia d’Amore, il trailer del film

Nowhere Special – Una Storia d’Amore è l’ultimo film di Uberto Pasolini in uscita il prossimo 8 dicembre, già successo di critica e pubblico alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

Il prossimo 8 dicembre arriverà nelle sale cinematografiche Nowhere Special – Una Storia d’Amore, l’ultima opera scritta, prodotta e diretta da Uberto Pasolini. Il film è già stato un successo di critica e pubblico a Venezia, dove ha esordito in concorso nella sezione Orizzonti. Ottimo anche il riscontro ottenuto a Roma, presentato nella sezione Sintonie di Alice nella città . Distribuiti il primo trailer e la locandina ufficiale della pellicola con protagonisti James Norton e Daniel Lamont.

La trama di Nowhere Special – Una Storia d’Amore

approfondimento

Migliori film da vedere a novembre 2021 al cinema e in streaming. FOTO

La pellicola è ispirata a una storia vera e vede James Norton nei panni di un padre che va alla ricerca della migliore famiglia possibile per suo figlio di quattro anni, interpretato da Daniel Lamont. John è un lavavetri che decide di dare al figlio una prospettiva di vita migliore, dopo che la madre li ha lasciati in seguito alla nascita del piccolo.

Una vita semplice dove l’amore è al centro di tutto e mette in moto i piccoli gesti quotidiani che, con innocenza e delicatezza, portano in scena un rapporto padre-figlio genuino e autentico. La vita sa però essere crudele e a John restano pochi mesi di vita. Una corsa contro il tempo che gli resta per trovare una famiglia che possa amare suo figlio quando lui non ci sarà più.

Nowhere Special – Una Storia d’Amore, il progetto del film

Il regista ha subito voluto realizzare questo film dopo aver letto di un drammatico caso di cronaca: un padre in fin di vita alla ricerca di una nuova famiglia per suo figlio. L’opera finale ha il duro compito di avvicinarsi a una vicenda tanto dolorosa da far correre il rischio scadere nel sentimentalismo.

Il risultato finale restituisce un credibile rapporto padre-figlio, nonostante la sfida rappresentata dal lavoro con un bambino molto piccolo. Daniel Lamont ha infatti soltanto 4 anni e, pur essendo un attore naturale, dev’essere gestito in tutto e per tutto su un set cinematografico. Un’esperienza fondamentale per lui, al fianco di un attore del calibro di James Norton.