Notre-Dame in fiamme, al cinema il film Sky Original di Jean-Jacques Annaud

L’incendio della cattedrale di Notre-Dame, simbolo di Parigi, è al centro del film Sky Original firmato da Jean-Jacques Annaud. Un doloroso racconto che ripercorre il prima, il durante e il dopo di quel maledetto 15 aprile 2019. Al cinema dal 28 marzo e e dal 15 aprile su Sky Cinema e in streaming su NOW

Il prossimo 15 aprile saranno passati esattamente tre anni dal drammatico incendio che colpì e in parte distrusse la cattedrale parigina di Notre Dame, uno dei simboli di Parigi e della Francia. Ora, quella tragedia che sconvolse il mondo intero rivive in “Notre-Dame in fiamme”, il film Sky Original firmato da Jean-Jacques Annaud. Si tratta del doloroso racconto che ripercorre il prima, il durante e il dopo di quel maledetto 15 aprile 2019.



La pellicola distribuita da Vision è prodotta da Wildside, Pathé, TF1 Film Production, Jérôme Seydoux e François Pinault. Il film Sky Original sarà al cinema dal 28 marzo e dal 15 aprile su Sky Cinema e in streaming su NOW, a tre anni esatti dal tragico rogo.