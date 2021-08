Il Collezionista di Carte, nuovo trailer italiano del film

Il Collezionista di Carte, la trama

approfondimento

Parallelamente, Lucky Red ha pubblicato anche la sinossi ufficiale del film nella didascalia del video, questo il testo: Dei fantasmi del passato non ci si libera così facilmente. Prodotto da Martin Scorsese e in concorso al Festival di Venezia, il nuovo film di Paul Schrader vede Oscar Isaac nel ruolo di William Tell, un ex militare che vive come giocatore d'azzardo professionista e attira l’interesse di una misteriosa finanziatrice. La vita ordinaria di Tell viene però sconvolta dall'incontro con Kirk (Tye Sheridan), un giovane in cerca di vendetta contro un nemico comune”.