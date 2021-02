Lo show sarà un remake dell’omonima opera di Ingmar Bergman del 1973 Condividi:

Rilasciate in rete le prime foto dell’attesissima serie HBO “Scene da un matrimonio” con protagonisti Oscar Isaac e Jessica Chastain. Il progetto nasce come un remake dell’omonima serie del 1973 scritta e diretta dal celebre regista Ingmar Bergman. I sei episodi originali avevano una durata di circa 300 minuti. Vennero proposti in seguito in una versione cinematografica da 167 minuti. I protagonisti scelti al tempo furono Liv Ullmann ed Erland Josephson, nei panni di una coppia sposata da dieci anni, apparentemente felice, ma con molte crepe nel loro matrimonio. Un racconto di riconciliazione e distruzione dell’intero universo familiare che riprendeva le esperienze personali del regista.

“Scena da un matrimonio”, il remake del classico di Ingmar Bergam. approfondimento I migliori film da vedere in streaming a febbraio La nuova versione di “Scene da un matrimonio”, scritta e diretta da Hagai Levi, vede protagonisti Oscar Isaac e Jessica Chastain, che tornano insieme sul set dopo “1981: Indagine a New York” del 2014, diretto da J. C. Chandor. Dalle prime indiscrezioni sembra che questo nuovo progetto porterà in scena tutte le controverse dinamiche del matrimonio di una famiglia americana, tra amore, odio, desiderio e tutte le complesse conseguenze di un divorzio sulla vita di tutti i giorni. Un remake pronto a riscrivere le dinamiche familiari tracciate dalla serie originale con uno sguardo attento verso l’attualità e verso il presente.

HBO

Oscar Isaac e Jessica Chastain, i nuovi protagonisti della serie. approfondimento I migliori film di Jessica Chastain Il pubblico ben conosce e apprezza Oscar Isaac e Jessica Chastain, noti principalmente per il proprio impegno cinematografico. Basti pensare ai rispettivi progetti futuri, “Dune” e “The 355”, particolarmente attesi. I due non sono però estranei al piccolo schermo. Chastain è la più esperta della coppia, avendo di fatto esordito in televisione. Nel 2004 ha preso parte a un episodio di “E.R. – Medici in prima linea”. Spazio in seguito a progetti come “Veronica Mars”, Law & Order” e “Poirot”. Singoli episodi che l’hanno lentamente condotta alla fama odierna. A ciò si aggiunge il film per la TV “Dark Shadows”.