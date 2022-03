La Cena delle Spie, trailer e poster dello spy-thriller con Chris Pine

È stato pubblicato su Amazon Prime Video il trailer ufficiale di All The Old Knives - La cena delle spie, il film del regista danese Janus Metz. Il lungometraggio, che ha per protagonisti Chris Pine e Thandiwe Newton, si basa sull’omonimo libro dello scrittore Olen Steinhauer. Inoltre è stata resa nota anche la locandina del film.

Quando due agenti della CIA (Chris Pine e Thandiwe Newton) ed ex amanti si ritrovano uniti per indagare su di un dirottamento terroristico, capiscono che non tutto è come sembra. Un thriller oscuro e misterioso, in cui i protagonisti devono scegliere e capire di chi fidarsi e di chi invece no. L’indagine dell’agente veterano Henry Pelham lo porterà tra California, Austria e Inghilterra, dove si ricongiungerà proprio con Celia Harrison (Thandiwe Newton). La coppia si troverà costretta a mescolare passione e professione, in un thriller di spionaggio ad alto tasso adrenalinico. Del cast faranno parte anche altri attori di calibro internazionale, come Jonathan Pryce, Laurence Fishburne , Gala Gordon, Colin Stinton, Ahd Kamel e Corey Johnson.

Chi è Chris Pine, il protagonista del film

Attore nato a Los Angeles nel 1980, Chris Pine ha debuttato in ambito cinematografico nel lungometraggio The Princess Diaries 2, in cui ha interpretato il ruolo di Lord Devereaux. Il successo arriva con Star Trek, Into Darkness, in particolare grazie al suo ruolo nel capitano James T. Kirk. Questo personaggio lo ha accompagnato per tre capitoli della celebre saga. Da quel momento la sua carriera è in continua ascesa, passando dal ruolo del principe azzurro in Cenerentola nel 2014, a Steve Trevor in Wonder Woman nel 2017. Inoltre, Chris Pine è un doppiatore molto apprezzato nel cinema statunitense: è sua la voce di Peter Parker nel film Spider-Man Un nuovo universo (2018). Una curiosità: prima delle uscite nelle sale di tutto il mondo di 50 Sfumature di Grigio, i rumor lo avevano dato per certo come protagonista della pellicola. In realtà Christian Grey è stato poi interpretato dall’attore Jamie Dornan.