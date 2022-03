La sinossi del film

Ormai manca pochissimo per i fan di Linklater, il 1° aprile il lungometraggio d’animazione sarà rilasciato da Netflix. In attesa di poterlo vedere sugli schermi, scopriamo qualche dettaglio in più sulla storia:

“Apollo 10 ½ A Space Age Childhood racconta il primo sbarco sulla Luna, avvenuto nell’estate del 1969. Le prospettive narrative sono due e si intrecciano tra di loro: la prima è la visione dell’astronauta e del controllo della missione del momento trionfante, la seconda viene descritta attraverso gli occhi di un bambino cresciuto a Houston, in Texas che ha sogni intergalattici personali. Prendendo ispirazione dalla vita del regista candidato all’Oscar Richard Linklater, Apollo 10 ½ A Space Age Childhood è un’istantanea sulla vita americana negli anni ’60 che è in parte raggiungimento della maggiore età, in parte commento sociale e in parte una vera e propria avventura.”