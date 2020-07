Apollo 10 1/2: Jack Black e Zachary Levi nel cast del film

È stato inoltre annunciato il cast completo degli attori impegnati nella pellicola, che sarà guidato da Jack Black e Zachary Levi . Al loro fianco anche Glen Powell, Josh Wiggins, Lee Eddy e Bill Wise, tra gli altri. l film si ispira all’infanzia di Linklate r a Houston, in Texas. Sullo sfondo c’è la missione Apollo sulla Luna del 1969, che verrà raccontata in due modi differenti. Differenti prospettive si intrecciano, proponendo da un lato la visione dell’astronauta e del controllo della missione. Si propone dunque ciò che tutti conoscono, fino al raggiungimento del momento trionfante.

approfondimento

Dall’altra invece spazio a una visione dal basso verso l’alto. Si racconta dunque come sia stato vivere quel momento, tanto importante per la storia degli Stati Uniti e del mondo, dal punto di vista di un bambino sconvolto dalle emozioni.

Nello specifico il protagonista ha potuto vivere da vicino le emozioni del lancio, dal momento che la NASA non dista molto da casa sua. Ha però visto la maggior parte dell’evento della propria televisione, così come centinaia di milioni di altri bambini, inevitabilmente segnati da quel passo cruciale nella vita dell’uomo. Alla ricostruzione storica si aggiunge dunque la fantasia di un bambino, che viene trascinato via dagli astronauti da quella che è una vita come tante in periferia. La sua mente lo renderà parte integrante di una missione segreta sulla Luna.