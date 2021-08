Ted Bundy, cast e personaggi reali del film con Zac Efron. FOTO

Ted Bundy - Fascino criminale è un film diretto da Joe Berlinger con protagonisti Zac Efron, Lily Collins, Kaya Scodelario e John Malkovich. Si tratta dell'adattamento cinematografico del libro The Phantom Prince: My Life With Ted Bundy di Elizabeth Kendall, fidanzata di lunga data di Ted Bundy, serial killer statunitense autore di decine di omicidi ai danni di giovani ragazze negli anni settanta. Vediamo attori e personaggi del film