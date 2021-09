Il materiale emotivo, il trailer del nuovo film di Sergio Castellitto

È stato pubblicato il trailer de "Il materiale emotivo", il nuovo film diretto e interpretato da Sergio Castellitto tratto dalla sceneggiatura di Ettore Scola, Furio Scarpelli e Silvia Scola, intitolata “Un drago a forma di nuvola”.



Il film è stato scritto da Margaret Mazzantini, famosa romanziera, drammaturga e attrice nostrana che è anche, dal 1987, la moglie di Castellitto (e madre dei suoi quattro figli: Pietro, Maria, Anna e Cesare).



Un altro punto di forza - come se una sceneggiatura di Ettore Scola, tra gli altri, e una scrittura di Margaret Mazzantini già non bastassessero - è il cast: oltre a uno degli attori più talentuosi e interessanti del nostro cinema, quello che qui è anche dietro la cinepresa, gli altri protagonisti sono Bérénice Bejo e Matilda De Angelis.



L'attrice argentina naturalizzata francese è la co-protagonista di questa pellicola, così come era stata la co-protagonista al fianco di Jean Dujardin del film muto in bianco e nero vincitore di 5 premi Oscar, 3 Golden Globe 7 BAFTA e sei César, ossia "The Artist". Diretto da Michel Hazanavicius (che è anche il marito di Bérénice Bejo, tanto per rimanere in tema di capolavori fatti in famiglia).



La pellicola aprirà il prossimo 25 settembre il Bif&st – Bari International Film Festival, per poi uscire nelle sale a partire dal 7 ottobre, distribuita da 01 Distribution.



Potete guardare il trailer ufficiale del film "Il materiale emotivo" nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.