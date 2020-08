20/20 ©Getty

A inizio giugno 2020, Castellitto ha vinto il premio Iris del "Gala Québec Cinéma 2020" come Migliore attore non protagonista per il film canadese "Mafia Inc" di Daniel Grou. Ed è il protagonista del film di Maurizio Zaccaro "Nour" in onda su Sky dal 20 agosto

"Nour", su Sky Sergio Castellitto è il "medico di Lampedusa" Pietro Bartolo