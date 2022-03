Nella bolla, il trailer della commedia Netflix

Dal regista de Il re di Staten Island, Judd Apatow, è in arrivo il 1° aprile una nuovissima commedia legata al tema del Covid-19 Condividi

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale della commedia Nella bolla, diretta dal regista Judd Apatow. La pellicola sarà rilasciata dal colosso dello streaming a partire dal 1° aprile (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) e racconterà la storia di un gruppo di attori obbligati a restare in quarantena nelle loro camere di albergo, a causa del Covid-19. Gli attori, però, sono determinati nel riuscire a concludere il blockbuster su cui stavano lavorando, un lungometraggio dal titolo Cliff Beasts 6: The Battle For Everest che si basa sulla storia di alcuni dinosauri volanti.

Nella bolla, il cast approfondimento The Bubble, Maria Bakalova nel cast di Judd Apatow Il lungometraggio, disponibile dal 1° aprile su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), ha un cast numeroso tra cui spiccano i nomi di Karen Gillan (Guardiani della Galassia; Avengers: Infinity War), Iris Apatow (Molto incinta; Funny People), Fred Armisen (Ad Astra; Zoolander 2), Maria Bakalova (Borat), David Duchovny (X-Files; Phantom), Keegan-Michael Key (Jingle Jangle; The Predator). E ancora Leslie Mann, Pedro Pascal, Peter Serafinowicz, Vir Das, Rob Delaney, Guz Khan, Harry Trevaldwyn e Kate McKinnon. La sinossi ufficiale del “film nel film”, cioè Cliff Beasts 6: The Battle For Everest, recita così: “L’umanità è, ancora una volta, minacciata da una specie di dinosauro: il Cliff Beast. La squadra si deve riunire, dopo 5 anni, per combattere i Cliff Beasts, ma questa volta sull’Everest.” Nella bolla è stato classificato “vietato ai minori di 17 anni”, cioè “Rated R”, una sorta di “bollino rosso” che viene applicato a causa di contenuti espliciti, uso di sostanze stupefacenti e linguaggio inappropriato.