Ghostbusters: Legacy, uno sguardo al fantasma Muncher: FOTO

Muncher, lo spettro di Ghostbusters segue le orme di Slimer

Come gli appassionati di Ghostbusters ricorderanno, Slimer amava mangiare gli hot dog per le strade di New York e, data la costituzione del suo “sostituto” Muncher, possiamo immaginare che la passione per il cibo sarà una caratteristica comune.

Nell’ultimo trailer rilasciato, è evidente il continuo richiamo ai generi alimentari, un esempio lampante è lo stupore di Paul Rudd, Mr Grooberson, mentre i mini marshmallow si animano sugli scaffali del supermercato.

Nel frattempo, la Hasbro ha già ideato un nuovo giocattolo, la cui confezione riporta la dicitura: “Un fantasma blu che predilige le cose metalliche. Muncher ama fare il birichino.”

La pellicola vedrà, ancora una volta, la presenza degli interpreti del cast originale: Sigourney Weaver, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson e Annie Potts. Il film è diretto da Jason Reitman, figlio del regista Ivan Reitman, e la sceneggiatura è opera di una collaborazione tra Reitman junior e Gil Kenan.