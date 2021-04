Ghostbusters Legacy, pubblicata una clip del nuovo film

Poche ore fa l’account Instagram ufficiale di Ghostbusters ha pubblicato in anteprima una clip del film che farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti d’America nel novembre di quest’anno, dopo una serie di slittamenti a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) che ha comportato drastici cambiamenti nel mondo della settima arte.

Cresce l’attesa per la distribuzione di Ghostbusters: Legacy , il terzo titolo del franchise che ha riscritto la storia dell’intrattenimento.

Ghostbusters: Legacy, la clip con Paul Rudd

Jason Reitman ha firmato la nuova pellicola che si prepara a conquistare il pubblico in ogni angolo del pianeta. A distanza di oltre trent’anni dall’uscita di Ghostbusters II - Acchiappafantasmi II, gli spettatori sono pronti per tuffarsi in nuove avventure tra divertimento, imprevisti e fantasmi.

Nelle scorse ore un breve filmato tratto da Ghostbusters: Legacy ha attirato grande attenzione tanto da contare al momento più di 55.000 visualizzazioni su Instagram.

Protagonista della clip Paul Rudd, presenti anche delle mini versioni dell’iconico Stay Puft Marshmallow Man.