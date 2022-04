Being Mortal, produzione sospesa dopo le accuse a Bill Murray

La produzione del lungometraggio Being Mortal, prodotto dalla Searchlight Pictures, è stata sospesa. Tra il chiacchiericcio generale, in cui venivano accusati gli interpreti del film (Aziz Ansari, Seth Rogen e Bill Murray), la verità sembrerebbe essere venuta a galla. Deadline, infatti, ha rivelato che l’arresto delle riprese si è verificato per “colpa” di alcune lamentele sul comportamento poco corretto di Bill Murray sul set.

La spiegazione della casa di produzione

Tra lo stupore generale, la casa di produzione Searchlight ha inviato al cast di Being Mortal e alla stampa una comunicazione, in cui dichiara che le riprese del lungometraggio sono state sospese a causa di una lamentela e che ripartiranno quando sarà possibile. “Stiamo lavorando insieme a Youree Henley e Aziz per capire le tempistiche necessarie. Siamo grati a tutta la crew per l’impegno messo in questo progetto. Vi faremo avere notizie in merito non appena sapremo qualcosa in più”.

Mentre le indagini sono iniziate, non si sa ancora quali potrebbero essere le conseguenze per Bill Murray. Il lungometraggio, infatti, è in lavorazione già dalla fine di marzo e gran parte della pellicola è già stata girata. Per questo motivo, sembra alquanto improbabile che l’attore Bill Murray possa essere sostituito molto facilmente. Non sono stati resi noti i dettagli della lamentela in questione, per cui tutto potrebbe dipendere dalla gravità delle azioni.

Bill Murray (Ghostbuster) è uno degli attori più amati di Hollywood, ma è già stato il protagonista di altri brutti episodi, rendendo la sua presenza sul set molto complicata.