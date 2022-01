New York, Bill Murray improvvisa uno spettacolo in strada. VIDEO

Lo spettacolo

approfondimento

I film più famosi di Bill Murray

Come riporta Page Six, Murray si è esibito con la violinista Mira Wang, la pianista Vanessa Perez e la violoncellista Vanessa Perez che lo hanno accompagnato sul palco anche quattro anni fa, in occasione di una "notte di musica classica, rock, jazz, poesia e letteratura" all'Acropoli di Atene. Con il loro aiuto, Murray ha ballato e cantato canzoni come It Ain’t Necessarily So e I Feel Pretty, oltre a recitare una poesia: Dog di Lawrence Ferlinghetti. Una scelta dettata dal fatto che, come ha spiegato Murray, l'artista passava molto tempo nel parco. Ad assistere alla performance anche volti noti oltreoceano come Carole Radziwill di Real Housewives. Poi, a un tratto la musica è finita. "I poliziotti dicono che dobbiamo spegnere i microfoni", ha detto Murray prima di dileguarsi.