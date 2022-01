Ant-Man and the Wasp: Quantumania,Bill Murray sarà il villain del film

Finalmente è lo stesso diretto interessato a svelarci quale personaggio interpreterà nel film Ant-Man and the Wasp: Quantumania: l’anno scorso era stato annunciato il nome di Bill Murray legato all'attesissimo progetto, nuovo fiocco in casa Marvel, tuttavia quale fosse il ruolo non era affatto chiaro. A fugare (quasi) tutti i dubbi è stato l'attore stesso, che ha appena annunciato che la sua parte sarà quella del villain. Più che annunciato, Murray se l’è fatto sfuggire perché probabilmente nei piani di Marvel c’era, come sempre, l'intenzione di mantenere un elevatissimo livello di segretezza circa il proprio progetto. Uno dei tanti motivi dell'hype agli irti colli che connota ogni show che porta questa firma. Durante un'intervista a The Eli Manning Show, però, Bill Murray ha svelato l’arcano. Prima aveva spifferato di essere stato scritturato per apparire nella terza uscita da solista del 2023 di Scott Lang… E la risoluzione di questo rebus è : Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Perché, per chi non lo sapesse, Scott Lang è proprio l'alias di Ant-Man, così come Hope Pym è quello di Wasp. Adesso Murray ha parlato di una sua parte del cattivo nel film, alimentando un nuovo dibattito, stavolta incentrato su chi potrebbe essere con esattezza quel personaggio. Mesi fa una semplice foto in cui veniva insinuato il dubbio che Bill Murray facesse parte del cast dell’atteso film di supereroi aveva alzato un polverone senza precedenti, chiamando a raccolta i fan della leggenda della saga dei Gosthbusters e i fan della mitica casa editrice di fumetti. Alcuni si chiedevano come mai il divo avesse accettato di partecipare a un film sui supereroi, cosa per lui alquanto insolita (per sua stessa ammissione, come vedremo tra poco). Questa domanda ha talmente martellato tutti quanti, Murray in primis, che lui si è sentito in dovere di rispondere. “Alcune persone sono rimaste piuttosto sorprese dal motivo per cui ho deciso di realizzare un progetto del genere. Ma per me la cosa era abbastanza chiara: ho conosciuto il regista e mi è piaciuto molto”, ha spiegato a chiare lettere Bill Murray. Quindi grazie Peyton Reed!

La segretezza dei progetti Marvel



La Marvel, come dicevamo, è sempre propensa a mantenere top secret i propri progetti in cantiere. Proprio il velo di segretezza che cela ciò che bolle in pentola in casa Marvel è uno degli ingredienti che meglio insaporiscono la ricetta. Già succulenta di per sé, per carità, ma c'è perfino chi sopra agli spaghetti allo scoglio mette il parmigiano. Ebbene sì, esiste anche questa specie (dis)umana...



Questa tendenza, non di mettere il parmigiano sulle cozze ma di mantenere ultra segreto ogni dettaglio relativo ai film in fieri, ha fatto nascere una vera e propria nuova branca di fan: i fan-detective, quelli che incominciano a dare la caccia a ogni minimo dettaglio e indizio che possa rivelare chi parteciperà a una pellicola Marvel.

Ci sono tantissimi appassionati che lo sono così tanto da incominciare a setacciare in maniera ossessiva gli elenchi della troupe e le richieste di casting in giro per la rete, tutto per poter carpire anche il più piccolo particolare relativo a ciò che accadrà agli eroi Marvel.



Una di queste informazioni, ad esempio, è arrivata lo scorso ottobre, quando qualcuno dei suddetti appassionati seguaci (e segugi) ha notato che l’immagine dell’attore britannico John Townsend era comparsa come “foto doppia” di Bill Murray. Una sorta di controfigura, anche se non parliamo in questo caso di uno stuntman che sostituirà il divo nelle scene pericolose.

Si trattava di un annuncio pubblicato da una misteriosa Dust Bunny (che è il nome di produzione del prequel di Ant-Man) e il ruolo richiedeva che qualcuno “assomigliasse il più possibile a un attore per altezza, corporatura, colore dei capelli e carnagione”. L'attore a cui si doveva assomigliare in maniera pazzesca, fino a “sembrare quasi gemelli” (recita proprio così l’inserzione) era... indovinate chi? Sì, Murray.



Poco dopo è stato lo stesso Bill a confermare la sua partecipazione al film Ant-Man and the Wasp: Quantumania.



"Sai, di recente ho fatto un film Marvel. […] alcune persone sono rimaste piuttosto sorprese dal motivo per cui ho deciso di realizzare un progetto del genere. Ma per me la cosa era abbastanza chiara: ho conosciuto il regista e mi è piaciuto molto. Era divertente, umile, tutto quello che vuoi da un regista. E con la storia della cheerleader, Bring It On (Ragazze nel pallone nella versione italiana, ndr), ha girato un film anni fa che penso sia dannatamente bello. Quindi ho accettato, anche se altrimenti non sarei interessato a questi adattamenti di fumetti come attore”, ha dichiarato Bill Murray durante un’intervista rilasciata al quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Quindi, per essere precisi, a determinare la presenza di Bill Murray nel film Ant-Man and the Wasp: Quantumania è stata la presenza di Peyton Reed come regista e soprattutto - umiltà e simpatia di quest’ultimo a parte - la presenza nella sua filmografia della pellicola Ragazze nel pallone.

Si tratta del film con cui nel 2000 questo regista statunitense ha debuttato al cinema.



Diretto da lui, Peyton Reed, e scritto da Jessica Bendinger, è stato il primo della fortunata serie cinematografica dedicata a Ragazze nel pallone, ed è stato seguito da quattro sequel (tutti usciti direttamente per il circuito home video: Ragazze nel pallone - La rivincita nel 2004; Ragazze nel pallone - Tutto o niente nel 2006; Ragazze nel pallone - Pronte a vincere nel 2007 e Ragazze nel pallone - Lotta finale nel 2009). Nel 2017 è uscito un sesto film, dal titolo Ragazze nel pallone - Sfida mondiale.