Marvel, Bill Murray conferma l'ingresso nell'MCU: ecco in quale film

L'ultimo clamoroso aggiornamento in casa Marvel Studios arriva inaspettatamente da Bill Murray, attore che fino a questo momento non ha mai avuto alcun legame con questo genere di progetti. Il settantunenne attore statunitense ha confermato, nel corso di un'intervista legata all'uscita dell'ultimo film di Wes Anderson, “The French Dispatch”, di aver recitato una parte in un film diretto dal regista Peyton Reed. Gli appassionati non hanno fatto fatica a cogliere il riferimento: il titolo in questione è l'atteso “Ant-Man & The Wasp: Quantumania” che arriverà nelle sale solo nel 2023.



La prima volta di Bill Murray in un film Marvel approfondimento Bill Murray: i film più famosi dell'attore. FOTO L'intervista in cui Bill Murray si è lasciato sfuggire il clamoroso spoiler è stata rilasciata per il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine. Nel corso della conversazione, con estrema naturalezza, l'interprete ha raccontato di aver finito da poco le riprese di un cinecomic di cui - ha precisato - non poteva rivelare molto di più. Consapevole, però, di aver sganciato una bomba, l'attore icona di “Ghostbusters” ha sottolineato lo stupore da parte delle persone che lo conoscono per aver accettato una parte del genere. La decisione, ha specificato, è legata alla volontà di lavorare insieme a Peyton Reed, regista che Murray ha apprezzato particolarmente per la direzione di “Bring It On”, il film commedia a tema sportivo del 2000 con Kirsten Dunst, Eliza Dushku e Jesse Bradford uscito in Italia con titolo “Ragazze nel pallone”. Murray, che ha stima del professionista, ha ammesso di non avere normalmente interesse per questo tipo di progetti e che questa incursione a sorpresa su un set del Marvel Cinematic Universe gli è bastata per provare l'esperienza di lavorare a un film del genere. È poco probabile, conclude l'attore, che ci sarà una seconda volta.