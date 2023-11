Ghostbusters: Minaccia glaciale, teaser trailer e dettagli del sequel

Sony ha svelato il video che anticipa ciò che vedremo nel sequel di “Ghostbusters: Afterlife”. Nonostante la data d’uscita fosse prevista per le feste di Natale di quest’anno, alla fine il rilascio è stato posticipato. La pellicola dunque arriverà nelle sale il 29 marzo 2024. Ecco il teaser trailer e tutto quello che bisogna sapere dell’attesissimo “Ghostbusters: Minaccia glaciale”

Potete guardare il primo assaggio di ciò che ci attende nel video che trovate in fondo a questo articolo. Scopriamo insieme tutto quello che bisogna sapere su Ghostbusters: Minaccia glaciale, a partire dalla nube oscura che si leva dall’oceano, come si può vedere dal video che presenta la pellicola.

È una giornata assolata e calda, la tipica giornata di luglio. Tutto sembra normale quando all’improvviso accade qualcosa di inspiegabile: dall’oceano si leva una nube di colore scuro. Intanto dal suolo si alzano stalagmiti appuntite e tutto quanto comincia a congelarsi.



“Per la prima volta nella storia di New York le persone muoiono congelate nel bel mezzo di luglio“, si sente pronunciare da una voce fuori campo.

Alla fine è il Peter Venkman di Bill Murray a spiegare cosa sta succedendo: “Il brivido mortale. Il potere di uccidere attraverso la paura. Le vene si trasformano in fiumi di ghiaccio, le ossa si spezzano. E l’ultima cosa che vedrai sono le tue stesse lacrime che si congelano”.



Potete guardare il teaser trailer di Ghostbusters: Minaccia glaciale nel video che trovate in fondo a questo articolo.