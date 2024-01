Sanremo 2024, in tilt il sito per l'acquisto dei biglietti

Il Codacons ha denunciato una serie di problemi legati alla vendita dei biglietti per i posti in platea e in galleria al Teatro Ariston: “Riteniamo inoltre debba essere annullata l’intera procedura di vendita dei biglietti avviata oggi, e ripetuta l’operazione nei prossimi giorni garantendo la piena funzionalità del servizio”

Martedì 23 gennaio è stata aperta la vendita dei biglietti per partecipare come pubblico alla 74esima edizione del Festival di Sanremo , in programma dal 6 al 10 febbraio al Teatro Ariston. Stando al comunicato stampa diramato dal Codacons, il portale avrebbe presentato alcune problematiche rendendo difficile agli utenti l’acquisto dei biglietti.

festival di sanremo 2024, in tilt il sito per i biglietti

Nella mattinata di martedì 23 gennaio è stata inaugurata la vendita dei biglietti per i posti in platea e in galleria al Teatro Ariston per l’edizione 2024 della kermesse canora, tuttavia il portale d’acquisto avrebbe presentato alcuni problemi. Come scritto nella nota del Codacons, gli utenti sarebbero stati messi in attesa per ore non riuscendo ad accedere all’area di acquisto.

Stando a quanto riportato sul sito ufficiale della kermesse (FOTO), i posti in platea avrebbero avuto un costo di 200 euro per le prime quattro sere e di 730 euro per la finale del sabato, mentre quelli in galleria sarebbero andati da 110 euro per le prime quattro serate a 360 euro per l’appuntamento conclusivo.