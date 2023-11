Cocktail d’amore, Mahmood: “Il viaggio di scrittura è durato tre anni”

In attesa del tour europeo che lo vedrà impegnato il prossimo anno, Mahmood ha pubblicato il nuovo singolo Cocktail d'amore: "Il suo viaggio di scrittura è durato tre anni, forse il più lungo di sempre per un mio brano"

A due anni dall’uscita dell’album Ghettolimpo, Mahmood ha pubblicato Cocktail d’amore con cui ha aperto l’arco narrativo del nuovo progetto discografico in fase di realizzazione. L’artista ha deciso di mettersi a nudo tra il desiderio di stare con la persona amata, la possibilità di doversi dire addio e il dolore nel non ricevere il sostegno sperato, ovvero le ‘ali di Pegaso’.

mahmood: “la pausa è servita per arrivare a una maturità tale che ritenessi i miei brani cresciuti"

Un brano che si mostra come una ferita recente. Una relazione ancora aperta, l’amore magnetico tra due persone ma con la paura che la stabilità su cui debba poggiarsi il futuro non sia poi così sicura. Mahmood ha messo tutto sé stesso in Cocktail d’amore regalando un brano schietto e diretto. L'artista ha anche pubblicato il videoclip della canzone traslando parole e sentimenti in immagini.

Partiamo da te, come stai?

Sono felice. Spesso mi domando di cosa mi possa lamentare, ma poi penso che tutti abbiamo dei problemi, in scale diverse. Il fondo credo di averlo toccato, ma non abbastanza, sono pessimista di natura.

Una lunga pausa da Ghettolimpo

È stata una pausa necessaria. Brano dopo brano sento la mia scrittura evolvere, ma se devo far uscire musica costantemente non è facile comprendere questo passaggio artistico, così la pausa è servita per arrivare a una maturità tale che ritenessi i miei brani cresciuti. In tutte le canzoni che ho scritto negli ultimi anni ho cercato una sinteticità simile a quella del mio primo album.

Per il ritorno hai scelto Cocktail d’amore

Sono molto orgoglioso di questa canzone, sono felice di esser tornato con Cocktail d’amore, il suo viaggio di scrittura è durato tre anni, forse il più lungo di sempre per un mio brano. Nel disco precedente c’è stata una maggiore ricerca di cose nuove, mentre nei pezzi nuovi c’è un ritorno alle radici. Un respiro internazionale dato dall’aver composto in giro per il mondo: da Parigi a Los Angeles e Berlino.

Quanto c’è di te nel testo?

Tutto, è autobiografico al 100%. Mi rappresenta tantissimo, ci sono tanti dettagli personali.