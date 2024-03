Mahmood, il nuovo singolo è Sempre/Jamais con Angèle

Venerdì 8 marzo Mahmood pubblicherà Sempre/Jamais in duetto con l’artista belga Angèle, celebre per la collaborazione Fever con Dua Lipa. Il cantante su Instagram: “Grazie Angèle per aver scritto questa canzone con me”

Il 16 febbraio Mahmood ha pubblicato il nuovo album Nei letti degli altri, anticipato anche dal singolo Cocktail d’amore. In occasione dell’uscita del disco, il cantante ha raccontato su Instagram: “È nato tutto in quella stanza al nono piano con una scheda audio, un Mac e una tastiera. Ho lavorato per tre anni a questo disco e mai avrei potuto sognare di annunciare che oggi Nei letti degli altri è il disco più venduto in Italia”.

L’artista ha aggiunto: “Per la prima volta abbiamo scritto queste canzoni in maniera totalmente libera e io voglio ringraziare veramente tutti quelli che hanno lavorato a questo disco: senza di voi non ci sarebbe nessun primo posto. Grazie!”.