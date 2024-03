Mahmood riceve una confezione di “cileni ripieni di zucchero”. VIDEO

"I gilet neri pieni di zucchero", canta Mahmood in Tuta Gold. Molti, però, in quel ritornello dal ritmo così veloce hanno sentito parole diverse: "Cileni ripieni di zucchero". È nato così il tormentone più virale delle ultime settimane. Un tormentone che Mulino Bianco ha saputo trasformare in una riuscitissima operazione di marketing.

I cileni ripieni di zucchero di Mahmood

Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, Mahmood ha raccontato di quando, a casa sua, è arrivato un grosso scatolone. All'interno, un altrettanto grosso pacco inviato da Mulino Bianco, con una limited edition (anzi, una gold edition) decisamente speciale: biscotti cileni ripieni di zucchero. Lo ha raccontato divertito, Mahmood. E anche un po' incredulo per quel meme diventato realtà. Ovviamente, i biscotti non sono in vendita. Almeno per il momento. Si tratta solo di un gioco e di un trend ottimamente cavalcato.