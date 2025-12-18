Mahmood firma Le cose non dette, canzone del nuovo film di Muccino

Il cantautore milanese apre un nuovo capitolo musicale con il cinema, arricchendo la sua carriera con una tappa inedita e significativa: per la prima volta compone e interpreta una canzone originale pensata specificamente per il grande schermo. Il brano è legato all’omonima nuova pellicola, in uscita nelle sale dal 29 gennaio. Un incontro tra musica e immagini che segna un passaggio importante nella traiettoria artistica dell’artista



La carriera di Mahmood si arricchisce di una tappa inedita e significativa: per la prima volta il cantautore firma una canzone originale pensata specificamente per il cinema. Il brano si intitola Le cose non dette ed è legato all’omonimo nuovo film diretto da Gabriele Muccino, in uscita nelle sale dal 29 gennaio 2026. Un incontro tra musica e immagini che segna un passaggio importante nella traiettoria artistica dell’artista. Il brano inedito è al centro del progetto cinematografico: Le cose non dette non è soltanto una canzone inserita in una pellicola, ma un singolo completamente inedito che porta la firma di Mahmood e che nasce come parte integrante di un lavoro targato grande schermo. Il pezzo accompagna il film fin dal primo contatto con il pubblico: un estratto è già presente nel trailer ufficiale (che potete guardare nel video che trovate in fondo a questo articolo), disponibile online, mentre l’uscita del singolo è prevista per metà gennaio. Per Mahmood si tratta di un esordio assoluto nel mondo delle colonne sonore. La sua scrittura entra per la prima volta in relazione diretta con una narrazione filmica, adattandosi ai tempi, alle immagini e alle emozioni di una storia pensata per il grande schermo, senza rinunciare alla propria identità musicale.

La musica come chiave emotiva del racconto Le prime note di Le cose non dette, ascoltabili nel trailer della pellicola di Muccino, suggeriscono immediatamente il ruolo centrale della musica all’interno del film. Il brano contribuisce a costruire un’atmosfera sospesa, fatta di silenzi, tensioni sotterranee e fragilità non espresse. Elementi che sembrano trovare una naturale corrispondenza nell’universo sonoro di Mahmood, capace di restituire emotività trattenute e sentimenti non dichiarati. In questo senso, la canzone non si limita ad accompagnare le immagini, ma dialoga con esse, diventando una componente narrativa che amplifica il senso di inquietudine e introspezione che attraversa il racconto. Approfondimento Le cose non dette, il trailer ufficiale nuovo film di Muccino

La colonna sonora e il lavoro musicale L’intero impianto musicale del film Le cose non dette, inclusa la canzone originale interpretata e composta da Mahmood, è prodotto e diretto da Paolo Buonvino. La colonna sonora rappresenta così uno spazio di incontro tra la scrittura del cantautore e una struttura musicale pensata per il cinema, in cui la canzone assume un ruolo riconoscibile e centrale. Il progetto musicale si inserisce all’interno di una produzione cinematografica firmata Lotus Production, società del Leone Film Group, in collaborazione con Rai Cinema. Il film è realizzato con il contributo del Fondo per lo Sviluppo degli Investimenti nel Cinema e nell’Audiovisivo, mentre le vendite internazionali sono curate da Rai Cinema International Distribution. Approfondimento Mahmood: “Opera crudele e potentissima alla Prima della Scala”

Il film e il contesto narrativo La pellicola Le cose non dette, diretta da Gabriele Muccino, arriverà al cinema dal 29 gennaio e si affida a un cast corale composto da Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini, Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo. È all’interno di questa cornice narrativa che la musica di Mahmood trova il proprio spazio espressivo. La storia segue Carlo ed Elisa, una coppia affermata che vive a Roma, apparentemente solida ma attraversata da crepe invisibili. Lui è un professore universitario e scrittore in crisi creativa, lei una giornalista stimata anche all’estero. Un viaggio in Marocco con gli amici Anna e Paolo e la loro figlia adolescente Vittoria diventa il contesto in cui emergono segreti irrisolti, tensioni mai affrontate e sguardi che mettono in discussione equilibri consolidati. L’ingresso di Blu, giovane studentessa di filosofia di Carlo, aggiunge ulteriori interrogativi e tensioni, mentre i rapporti tra i personaggi si tendono e si trasformano in un paesaggio caldo, immobile e distante. Approfondimento Mahmood ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Orosei