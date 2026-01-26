Bentornati al Sud, arriva il terzo film della saga con Siani e Bisio

Finalmente è stato annunciato il ritorno della saga, che avrà Castellabate di nuovo al centro del racconto. La conferma è arrivata durante il TG5 per voce dell’amministratore delegato di Medusa Film, Giampaolo Letta



Dopo una lunga fase di attese, indiscrezioni e smentite mai definitive, il percorso della celebre saga cinematografica incominciata con Benvenuti al Sud trova finalmente una direzione chiara. Il terzo capitolo, dal titolo Bentornati al Sud, è ufficialmente in fase di sviluppo e segna il ritorno di una delle operazioni più riconoscibili del cinema popolare italiano, pronta a riannodare i fili con un pubblico che, nel tempo, non ha mai smesso di attenderne il seguito. La conferma è arrivata durante il TG5 per voce dell’amministratore delegato di Medusa Film, Giampaolo Letta. Un intervento che ha certificato in modo definitivo ciò che per anni era rimasto confinato nel territorio delle ipotesi. Il progetto non solo esiste, ma ha già avviato il proprio iter produttivo sotto l’egida di Medusa Film, entrando concretamente nella fase di sviluppo e pre-produzione. Le lavorazioni, come ribadito, sono partite, segnando un passaggio cruciale dalla progettualità alle azioni sul campo.

Castellabate torna a essere il cuore della storia Uno degli elementi simbolicamente più rilevanti riguarda la scelta delle location. I primi sopralluoghi si sono svolti a Castellabate, borgo che aveva già ospitato i film precedenti e che rappresenta un riferimento identitario imprescindibile per la saga. Il ritorno in questo luogo non è soltanto una decisione logistica, ma un segnale di continuità narrativa e visiva, capace di riallacciare immediatamente il nuovo capitolo all’immaginario costruito negli anni. Approfondimento Bentornati al Sud si farà, la conferma di Alessandro Siani

I protagonisti e il legame con i capitoli precedenti Al centro della nuova storia che va sotto il titolo di Bentornati al Sud ci saranno ancora Claudio Bisio e Alessandro Siani. I due attori torneranno a interpretare i personaggi che li hanno resi protagonisti dei capitoli precedenti, Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord, creando un ponte diretto tra il nuovo film e l’eredità della saga. La loro presenza consolida l’identità dell’operazione e rafforza l’idea di una narrazione che non rinnega il passato, ma lo assume come punto di partenza. Approfondimento Alessandro Siani compie 50 anni, i suoi film più famosi. FOTO

Le anticipazioni del 2023 e le parole di Siani In realtà, il percorso verso questo annuncio era stato anticipato già nel 2023. Il sito web di Fanpage aveva raccolto le dichiarazioni dei protagonisti, segnalando come i tempi sembrassero ormai maturi. In quell’occasione, Alessandro Siani aveva espresso apertamente la volontà di tornare a vestire i panni del postino Mattia, spiegando: “Ci stiamo pensando seriamente perché finalmente abbiamo condiviso un’idea divertente e che crea spunti di riflessione”. Una frase che, riletta oggi, appare come una vera e propria premessa a quanto si sta concretizzando, con la responsabilità finale affidata ai produttori. Anche nel gennaio del 2024 Siani ne aveva parlato, dando buone speranze ai fan della saga. Approfondimento Benvenuti al Sud, le location del film a Castellabate. FOTO