Benvenuti al Nord, il cast del film con Claudio Bisio

Benvenuti al Nord è una commedia del 2012 diretta da Luca Miniero, seguito di Benvenuti al Sud (2010). Tornato a Milano, Alberto accetta la gestione di un programma per l'incremento della produttività presso un ufficio delle poste. A causa del nuovo compito però l'uomo trascura la moglie Silvia. Nel frattempo a Castellabate, Maria continua ad incolpare Mattia di non essere abbastanza ambizioso. Per dimostrarle che si sbaglia l'uomo si fa trasferire a Milano, e va a vivere a casa di Alberto. Vediamo il cast del film