Stasera su Canale 5 alle 21.20 va in onda Benvenuti al Sud ,remake italiano del successo francese "Giù al nord" (2008). La storia segue un impiegato delle poste della Brianza che viene trasferito a sorpresa in un paesino vicino Napoli. Inizialmente spaesato e pieno di pregiudizi verso il nuovo ambiente e i colleghi, il protagonistaProgressivamente, cambierà idea, offrendo al pubblico una serie di situazioni divertenti e spassose. Le location del film si trovano in tutto il territorio comunale, fra il litorale marino ed il centro cittadino arroccato in collina.

Bentornati al Sud è il terzo film della saga, la conferma di Alessandro Siani