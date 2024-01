Bentornati al Sud si farà, la conferma di Alessandro Siani

I fan della saga Benvenuti al Sud possono gioire: il terzo film, dal titolo Bentornati al Sud, si farà. E, a dirlo, è stato proprio Alessandro Siani.

Le parole di Alessandro Siani

Di Bentornati al Sud, Alessandro Siani ha parlato nel corso del podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli. Qui, allo stesso microfono in cui Claudio Bisio ha confessato il suo desiderio di tornare a lavorare con lui, l'attore napoletano ha confermato di aver finalmente ricevuto il soggetto che da dieci anni cercava. "Adesso è il momento giusto", ha raccontato. Spiegando come, ancora oggi, tra il Nord e il Sud le differenze si sentono. Ci sono differenze d'orari, di stipendi, di stili di vita. Perché non tornare a raccontarle, dunque, magari in una chiave nuova? Tantopiù che, il primo Benvenuti al Sud, andò oltre le previsioni. E segnò incassi record. Nessuno ci credeva a quel film, ha spiegato Siani. L'uscita venne ritardata, e le previsioni d'incasso non superavano i cinque milioni. Invece, i milioni furono trenta. E la vita di Alessandro Siani cambiò per sempre.