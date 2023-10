Claudio Bisio ospite a Stories, lunedì 16 ottobre alle 21 su Sky Tg24

L’esordio alla regia con “Quando eravamo bambini”, gli inizi al Derby, Zelig e al Teatro Elfo di Milano, il successo internazionale con Mediterraneo, la carriera cinematografica, il connubio artistico con Elio e le storie tese e tantissimi altri ricordi. Claudio Bisio si racconta al vicedirettore di Sky Tg24 Omar Schillaci nella nuova puntata del ciclo di interviste dedicate ai protagonisti dello spettacolo

È Claudio Bisio il protagonista della nuova puntata di “Stories”, il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky TG24. Ospite del vicedirettore della testata Omar Schillaci, con la regia di Roberto Contatti, l’attore e regista si racconta in “Claudio Bisio – Mi ricordo di un ricordo spero che non me lo scordo”, in onda lunedì 16 ottobre alle 21 su Sky TG24 e sempre disponibile On Demand.

Al cinema con il suo primo film da regista dal titolo L'ultima volta che siamo stati bambini, tratto dall’omonimo romanzo di Fabio Bartolomei: “Mi ha fulminato la semplicità di questa storia che è di fantasia, però immersa in una situazione più che reale, anche tragica”, spiega Bisio. Roma, estate 1943. Quattro bambini giocano alla guerra mentre attorno esplodono le bombe della guerra vera. Tra loro nasce “la più grande amicizia del mondo”, impermeabile alle divisioni della Storia. “Avere dei bambini come protagonisti ci ha permesso, sia al romanziere che allo sceneggiatore che a me, che poi l'ho girato, di non essere ideologici e non essere a tema, non è questo lo scopo del film, è un'avventura di questi tre bimbi”.

Nella chiacchierata di quaranta minuti c’è tutto Claudio Bisio: dagli inizi al Derby a Zelig (“Parlammo del locale e poi da lì nacque tutto”). Al Teatro Elfo di Milano dove Salvatores lo scelse per “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare versione musical. Fino al successo internazionale con 'Mediterraneo' che vinse l'Oscar: “Quella è stata un’emozione forte, forte, forte”. “Gabriele non se ne accorse subito di aver vinto. Mi ha raccontato dopo che, scaramanticamente anche lui pensava che non sarebbe mai successo ma, nel caso, era pronto a sentire “Mediterraneo” eventualmente…” “invece la prassi è che non viene detto il titolo del film e Sylvester Stallone - che quell’anno era deputato a leggere il vincitore - disse “The winner is Italy’ con la sua pronuncia e nelle immagini si vede che Gabriele non ha capito e non si è alzato subito”. E poi la carriera cinematografica, il connubio artistico con Elio le storie tese e la Gialappa’s e tantissimi altri ricordi. E anche un’anteprima: “Il prossimo anno saranno 15 anni dall'uscita di “Benvenuti al sud” e con Alessandro Siani stiamo pensando a un terzo capitolo. Non sappiamo neanche noi se abbiamo già raccontato tutto tra Nord e Sud, non c'è ancora la sceneggiatura. Stiamo raccontandocela”. Ma ci sarà anche spazio per la sfera personale, dall’infanzia alla scuola. E alla domanda se potesse tornare indietro nel tempo quale emozione vorrebbe rivivere, la sua risposta è stata: “Quando è nata la mia prima figlia. Mia moglie ha insistito e ha voluto fare il parto in casa, con un'associazione di ostetriche, tutta accudita bene, però in casa. E io ero lì. Quindi la fatica e la gioia di vedere la vita che nasce. Questa è una cosa indimenticabile, anche per il secondo figlio, ma la prima volta ti rimane lì così”.

