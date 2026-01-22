2 cuori e 2 capanne, tutto sul film con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi

La vicenda raccontata nel film 2 cuori e 2 capanne ruota attorno ad Alessandra e Valerio, due quarantenni agli antipodi che vengono interpretati rispettivamente da Claudia Pandolfi ed Edoardo Leo. Alessandra è una donna libera e indipendente, femminista convinta, impegnata nel sociale e insofferente alle relazioni stabili e alla convivenza. Valerio è sportivo, attraente, ma profondamente legato alle regole, alle convenzioni e a una vita ordinata e rigorosa. Il loro incontro casuale genera una passione immediata e travolgente, destinata però a complicarsi quando scoprono di lavorare nella stessa scuola: Alessandra è un’insegnante amatissima dagli studenti, Valerio il nuovo preside, noto per la sua inflessibilità.

Alessandra insegna Italiano in un liceo classico romano, vive sola dall’età di 16 anni in un appartamento della Garbatella e partecipa attivamente alle manifestazioni per i diritti delle donne, educando i suoi studenti al pensiero critico. Valerio, ex insegnante di Educazione fisica, frequenta lo stadio, tifa per l’Arsenal ed è cresciuto con un patrigno sciovinista e due fratellastri che deridono le “nazi fricchettone”. Entrambi condividono l’incapacità di costruire relazioni durature e l’impossibilità di concepire figli: lei ha tentato l’inseminazione artificiale senza successo, lui ha spermatozoi praticamente inesistenti. Dopo una relazione fatta di sesso allegro e irruento, la scoperta della gravidanza di Alessandra apre un interrogativo decisivo sulla possibilità di un futuro comune.

