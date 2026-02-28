Carlo Conti e Laura Pausini alla conferenza stampa finale del Festival

Carlo Conti e Laura Pausini, conferenza stampa della finale del Festival di Sanremo 2026Musica ©Getty
Introduzione
Stasera sapremo chi sarà il vincitore del Festival di Sanremo 2026 (LA DIRETTA - LA SCALETTA): vedrà sul palco tutti i 30 Big in gara (TUTTI I TESTI), col pubblico che voterà tramite Televoto e le giurie professionali che contribuiranno a determinare la classifica. I cinque artisti più votati torneranno per una seconda esibizione che decreterà il vincitore. Con Carlo Conti e Laura Pausini ci sarà la giornalista Giorgia Cardinaletti; super ospiti Andrea Bocelli. Sul palco anche Nino Frassica. I Pooh celebrano i loro sessanta anni di carriera in Piazza Colombo mentre sulla Costa Crociera c'è l'ultimo appuntamento con Max Pezzali
Quello che devi sapere
GLI ASCOLTI DEL FESTIVAL CRESCONO E TORNA IL SORRISO
A poche ore dalla serata finale del Festival di Sanremo l'Auditel riporta il sorriso in casa Rai. La serata dei duetti, uno dei momenti cult della rassegna, è stata vista da 10.789.000 mentre lo share è del 65,6 per cento. Dal 1995 è al quarto posto delle serate cover più viste e, più in generale, si conferma un Festival giovane.
LAURA PAUSINI: "LA MUSICA MI HA INSEGNATO AD AVERE CORAGGIO"
Laura Pausini appare in Sala Stampa Lucio Dalla: "Sono passata a salutare gli amici delle radio, trentatré anni fa ho vinto ed è bello sentirmi ancora così amata nel mio paese". Per Laura Pausini "questo Festival è il riassunto di tanti generi musicali che partono da un mondo classico ma si rinnovano in suoni e arrangiamenti. Vivendo spesso fuori dall'Italia noto le differenze di scrittura, quando c'è una melodia che viene dal passato si creano fenomeni come i Maneskin, è bello vedere quello che ci è stato lasciato; nella scrittura di Angelica Bove e Nicolò Filippucci sento riferimenti delle melodie del passato. Nella serata cover ho sentito cantanti giovani interpretare brani storici, sono rimasta colpita da Chiello perché la sua esibizione era molto sentita e viene da un'epoca che non era ancora nato. Non dobbiamo tradire noi stessi, cerchiamo qualcosa che ci unisce alla nostra terra: in passato sono state scritte cose meravigliose ma non bisogna arrendersi. Laura Pausini ricorda l'esperienza a Eurovision come "uno dei momenti più belli della mia carriera, Sanremo forse è un batticuore ma più istituzionale. Ho vinto tanti premi internazionali ma questo è il più importante. Condurre Sanremo è una nuova sfida e dico che Carlo Conti mi manca già. Spero che questa esperienza mi faccia volere più bene". E ancora: "L'aspetto terapeutico della musica l'ho sentito nel periodo dell'uscita di Io Canto 1. Mi sono trovata sul palco di San Siro, prima donna, e ho scelto di non raccontare solo la mia fragilità, a volte ho sbagliato a capire come diventare più forte ma la musica mi ha insegnato a buttarmi, ad avere coraggio. Io canto l'amore ma questa mattina abbiam scoperto con quello che accade nel mondo ce ne è poco".