Carlo Conti e Laura Pausini alla conferenza stampa finale del Festival

Laura Pausini appare in Sala Stampa Lucio Dalla: "Sono passata a salutare gli amici delle radio, trentatré anni fa ho vinto ed è bello sentirmi ancora così amata nel mio paese". Per Laura Pausini "questo Festival è il riassunto di tanti generi musicali che partono da un mondo classico ma si rinnovano in suoni e arrangiamenti. Vivendo spesso fuori dall'Italia noto le differenze di scrittura, quando c'è una melodia che viene dal passato si creano fenomeni come i Maneskin, è bello vedere quello che ci è stato lasciato; nella scrittura di Angelica Bove e Nicolò Filippucci sento riferimenti delle melodie del passato. Nella serata cover ho sentito cantanti giovani interpretare brani storici, sono rimasta colpita da Chiello perché la sua esibizione era molto sentita e viene da un'epoca che non era ancora nato. Non dobbiamo tradire noi stessi, cerchiamo qualcosa che ci unisce alla nostra terra: in passato sono state scritte cose meravigliose ma non bisogna arrendersi. Laura Pausini ricorda l'esperienza a Eurovision come "uno dei momenti più belli della mia carriera, Sanremo forse è un batticuore ma più istituzionale. Ho vinto tanti premi internazionali ma questo è il più importante. Condurre Sanremo è una nuova sfida e dico che Carlo Conti mi manca già. Spero che questa esperienza mi faccia volere più bene". E ancora: "L'aspetto terapeutico della musica l'ho sentito nel periodo dell'uscita di Io Canto 1. Mi sono trovata sul palco di San Siro, prima donna, e ho scelto di non raccontare solo la mia fragilità, a volte ho sbagliato a capire come diventare più forte ma la musica mi ha insegnato a buttarmi, ad avere coraggio. Io canto l'amore ma questa mattina abbiam scoperto con quello che accade nel mondo ce ne è poco".