Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga, è una cantautrice romana. Innovativa, e camaleontica, l’artista spazia dall’elettro pop alla dance, all’elettronica. È la a prima volta che partecipa tra i Big al Festival di Sanremo. Il brano che ha presentato si intitola "Che fastidio!”. Una traccia provocatoria e pungente intrisa di autoironia, critica alla società e alle relazioni. “Mai mi sarei aspettata che questo brano sarebbe stato in gara all'Ariston, è coraggioso e mi rispecchia tantissimo", ha confessato a RaiPlay. La sua carriera inizia nel 2019 con il singolo Parli, seguito dall'esordio con BMG Italy/Dischi Belli nel 2020 grazie alla cover Per un’ora d’amore dei Matia Bazar, poi Morphina e Spreco di Potenziale. Nel 2021 esce l'EP Morsi, mentre nel 2022 pubblica l'album Camouflage, premiato con la Targa Tenco come Miglior Opera Prima. Sempre nello stesso anno partecipa per la prima volta a Sanremo debuttando con Chimica in duetto con Donatella Rettore. La coppia ha conquistato la sedicesima posizione nella classifica finale. Nel 2024 pubblica l’album Flash, parte per il Flash Tour e gli eventi Senza Fine con Ornella Vanoni. Quell’estate escono Repito e Serial Killer per la colonna sonora di My Spy The Eternal City, Latitante, ILY, Ti Voglio (con Vanoni ed Elodie per i suoi 90 anni), Chissà (con Willie Peyote) e una cover natalizia per Apple Music. A giugno 2025 alla fine del Pride Month pubblica il 45 giri digitale Cerco un uomo / Febbre d’amore, preludio al terzo album Miss Italia in uscita il 10 aprile 2026, anticipato dal singolo Sì lo so, fuori il 30 gennaio 2026. A Sanremo 2026 si presenta con un look vintage audace – gonna rosa semi-tutù, fiocco a strascico, capelli vaporosi, eyeliner e rossetto rosso – e una performance electro-pop esplosiva con corpo di ballo e laser. Nella quarta serata della kermesse sanremese sarà sul palco con un personaggio tanto amato, quanto detestato: TonyPitony. Il prossimo autunno partirà il suo tour ufficiale nei club italiani.

Ditonellapiaga - ©Getty