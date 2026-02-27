Ditonellapiaga e TonyPitony a Sanremo 2026, il duetto con la cover di The Lady is a TrampSpettacolo
Introduzione
Alla 76ª edizione del Festival di Sanremo (GUARDA LO SPECIALE) è arrivato il momento della serata dedicata alle cover. Ditonellapiaga, fra i 30 artisti in gara con il brano Che fastidio!, questa sera si esibisce sul palco del Teatro Ariston con la canzone The Lady is a Trump accompagnata da TonyPitony. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli artisti e il brano.
Quello che devi sapere
Ditonellapiaga per la seconda volta a Sanremo
Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga, è una cantautrice romana. Innovativa, e camaleontica, l’artista spazia dall’elettro pop alla dance, all’elettronica. È la a prima volta che partecipa tra i Big al Festival di Sanremo. Il brano che ha presentato si intitola "Che fastidio!”. Una traccia provocatoria e pungente intrisa di autoironia, critica alla società e alle relazioni. “Mai mi sarei aspettata che questo brano sarebbe stato in gara all'Ariston, è coraggioso e mi rispecchia tantissimo", ha confessato a RaiPlay. La sua carriera inizia nel 2019 con il singolo Parli, seguito dall'esordio con BMG Italy/Dischi Belli nel 2020 grazie alla cover Per un’ora d’amore dei Matia Bazar, poi Morphina e Spreco di Potenziale. Nel 2021 esce l'EP Morsi, mentre nel 2022 pubblica l'album Camouflage, premiato con la Targa Tenco come Miglior Opera Prima. Sempre nello stesso anno partecipa per la prima volta a Sanremo debuttando con Chimica in duetto con Donatella Rettore. La coppia ha conquistato la sedicesima posizione nella classifica finale. Nel 2024 pubblica l’album Flash, parte per il Flash Tour e gli eventi Senza Fine con Ornella Vanoni. Quell’estate escono Repito e Serial Killer per la colonna sonora di My Spy The Eternal City, Latitante, ILY, Ti Voglio (con Vanoni ed Elodie per i suoi 90 anni), Chissà (con Willie Peyote) e una cover natalizia per Apple Music. A giugno 2025 alla fine del Pride Month pubblica il 45 giri digitale Cerco un uomo / Febbre d’amore, preludio al terzo album Miss Italia in uscita il 10 aprile 2026, anticipato dal singolo Sì lo so, fuori il 30 gennaio 2026. A Sanremo 2026 si presenta con un look vintage audace – gonna rosa semi-tutù, fiocco a strascico, capelli vaporosi, eyeliner e rossetto rosso – e una performance electro-pop esplosiva con corpo di ballo e laser. Nella quarta serata della kermesse sanremese sarà sul palco con un personaggio tanto amato, quanto detestato: TonyPitony. Il prossimo autunno partirà il suo tour ufficiale nei club italiani.
Tonypitony: una scommessa?
TonyPitony è un cantautore siciliano nato nel 1996, un talento irriverente e fuori dagli schemi che si cela sempre dietro una maschera di Elvis, trasformandosi in personaggi diversi per ogni tappa del suo tour – a Milano, ad esempio, diventa "TonyBerluscony" con bandana e abito bianco su My Way di Frank Sinatra. Conosce il grande pubblico con Hallelujah alle audizioni di X Factor 2020, per poi conquistare fan e classifiche grazie a testi provocatori, satirici e demenziali che dissacrano TV, social e quotidianità italiana, mescolando umorismo pirandelliano a un tocco shakesperiano adattato ai nostri tempi. Con una formazione solida – studiata in prestigiose accademie di musical inglesi e teatri britannici – e una band di musicisti professionisti, riempie teatri e arene come il Fabrique di Milano dove ha fatto sold-out il 19 gennaio 2026. Il suo album omonimo del 2025 riscuote grande successo, con oltre 1.600.000 ascoltatori mensili su Spotify e milioni di stream, oltre a 290.000 follower su Instagram che lo seguono quotidianamente. Oltre a duettare in quarta serata con Ditonellapiaga, ha anche firmato la sigla del FantaSanremo 2026. "Non ho nemici, l'unico è il buonsenso", ha detto a Sky TG24.
Miss Italia contro Ditonellapiaga
I legali del concorso di Miss Italia hanno contestato l'uso non autorizzato del nome "Miss Italia" all’artista poiché è stato impiegato come titolo del suo terzo album in uscita il 10 aprile 2026. L'organizzazione accusa la cantante di danneggiare il marchio e l'immagine delle partecipanti, giudicando lesivi certi passaggi del testo che potrebbero offendere onore e dignità delle principesse di bellezza e ha incaricato gli avvocati Pieremilio Sammarco e Vincenzo Larocca di bloccare l'utilizzo e richiedere danni. In risposta, Ditonellapiaga si difende parlando di autoironia: "Speravo capissero il sarcasmo. Parlo di me, del mio rapporto tormentato con la bellezza e i canoni di perfezione – anche una donna attraente può sentirsi triste e nascondere l'infelicità dietro il trucco. Non c'è malizia verso il concorso". E aggiunge: "Mi dispiace che l'abbiano presa male, forse per timore; manca sensibilità per cogliere che mi racconto io stessa, definendomi 'disperata' per come vivo la mia immagine, non le ragazze di Miss Italia. Nessuno le ha insultate né definite sfigate". Chiude la polemica rimandando la questione al suo team legale.
The Lady is a Trump
The Lady Is a Tramp è un evergreen del jazz standard composto nel 1937 da Richard Rodgers per la musica e Lorenz Hart per le parole, pensato per il musical di Broadway Babes in Arms e interpretato per la prima volta da Mitzi Green. È stato Frank Sinatra a rendere il brano un cult assoluto nel 1956 con l'album Songs for Swingin' Lovers! arrangiato da Nelson Riddle e nel film Pal Joey del 1957. La canzone descrive una donna ribelle e autonoma che disprezza le regole dell'élite newyorkese degli anni '30: mangia presto, va a teatro in orario, schiva tipi sgradevoli, ignora il gioco d'azzardo tra aristocratici, chiacchiere snob, pellicce a Harlem o la "umida e fredda" California, optando invece per brezza tra i capelli, spensieratezza senza un soldo.
Testo di The Lady is a Tramp
She gets too hungry for dinner at eight
She likes the theatre and never comes late
She never bothers with people she'd hate
That's why the lady is a tramp
Doesn't like crap games with barons or earls
Won't go to Harlem in ermine and pearls
Won't dish the dirt with the rest of the girls
That's why the lady is a tramp
She likes the free, fresh wind in her hair, life without care
She's broke and it's oke'
Hates California, it's cold and it's damp
That's why the lady is a tramp
She gets too hungry to wait for dinner at eight
She loves the theatre, but never comes late
She'd never bother with people she'd hate
That's why the lady is a tramp
She'll have no crap games with sharpies and frauds
And she won't go to Harlem in Lincolns or Fords
And she won't dish the dirt with the rest of the broads
That's why the lady is a tramp
She loves the free fresh wind in her hair, life without care
She's broke, but it's oke'
Hates California, it's so cold and so damp
That's why the lady, that's why the lady
That's why the lady is a tramp
