Lo speciale sul Festival di Sanremo
Chi è Ditonellapiaga, per la 1° volta in gara a Sanremo 2026 da solista con Che fastidio!

L'artista, al secolo Margherita Carducci, è per la prima volta in gara da solista. Per meglio comprendere la sua esibizione con il brano "Che fastidio!", ripercorriamone carriera, tra evoluzioni sonore e tappe decisive. La cantante romana ha parlato in questi termini del pezzo con cui partecipa alla kermesse: "è nato dopo un mio momento di crisi, è un brano un po’ provocatorio e pungente ma autoironico". Un po' come l'intero suo iter artistico (a cominciare dal suo nome d'arte!)

A cura di Camilla Sernagiotto

 

