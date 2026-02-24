L'artista, al secolo Margherita Carducci, è per la prima volta in gara da solista. Per meglio comprendere la sua esibizione con il brano "Che fastidio!", ripercorriamone carriera, tra evoluzioni sonore e tappe decisive. La cantante romana ha parlato in questi termini del pezzo con cui partecipa alla kermesse: "è nato dopo un mio momento di crisi, è un brano un po’ provocatorio e pungente ma autoironico". Un po' come l'intero suo iter artistico (a cominciare dal suo nome d'arte!)

A cura di Camilla Sernagiotto