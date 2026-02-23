La 76ª edizione del Festival di Sanremo si terrà al Teatro Ariston da martedì 24 a sabato 28 febbraio sotto la direzione artistica di Carlo Conti. La co-conduttrice in tutte e cinque le serate sarà Laura Pausini. In gara si sfideranno i 30 Big con brani inediti e le quattro Nuove Proposte. Tra i co-conduttori di serata anche Achille Lauro, Irina Shayk e Giorgia Cardinaletti. Tra gli ospiti, Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti, Alicia Keys, Bianca Balti e Andrea Bocelli