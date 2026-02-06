La comunicazione è stata affidata ai social. Il conduttore e direttore artistico del Festival ha detto che Lillo ci sarà mercoledì 25 mentre ad Andrea Pucci toccherà giovedì 26. La prossima settimana conosceremo invece le co-conduttrici

Lillo, ovvero Pasquale Petrolo e Andrea Pucci co-conduttori per una serata al Festival di Sanremo. Lo ha annunciato Carlo Conti con un video su Instagram in cui appare in macchina mentre telefona ai due comici con una chiamata di gruppo."Avreste problemi a fare la co-conduzione, una serata per uno, anche se ci sono Sandokan, Topo Gigio, Spongebob?", scherza il conduttore e direttore artistico del Festival. Poi aggiunge: "Bene, molto bene", facendo intendere la risposta affermativa. Altri annunci sono in arrivo la prossima settimana e riguarderanno le co-conduttrici e altre sorprese.