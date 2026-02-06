Offerte Sky
Musica
©Ansa

La comunicazione è stata affidata ai social. Il conduttore e direttore artistico del Festival ha detto che Lillo ci sarà mercoledì 25 mentre ad Andrea Pucci toccherà giovedì 26. La prossima settimana conosceremo invece le co-conduttrici

Lillo, ovvero Pasquale Petrolo e Andrea Pucci co-conduttori per una serata al Festival di Sanremo ( (GUARDA LO SPECIALE SANREMO - LE NOSTRE PAGELLE DOPO I PRE ASCOLTI - TUTTI I DUETTI E IL COMMENTO). Lo ha annunciato Carlo Conti con un video su Instagram in cui appare in macchina mentre telefona ai due comici con una chiamata di gruppo.“Avreste problemi a fare la co-conduzione, una serata per uno, anche se ci sono Sandokan, Topo Gigio, Spongebob?”, scherza il conduttore e direttore artistico del Festival. Poi aggiunge: “Bene, molto bene”, facendo intendere la risposta affermativa. Altri annunci sono in arrivo la prossima settimana e riguarderanno le co-conduttrici e altre sorprese.

LA PROSSIMA SETTIMANA L'ANNUNCIO DELLE CO-CONDUTTRICI

I due artisti, diversi nello stile ma accomunati da un forte legame con il pubblico televisivo, sono stati identificati per garantire una impronta brillante alle due serate chiave del Festival. I loro nomi si aggiungono a quelli già annunciati di Achille Lauro e Can Yaman. Inoltre, come lo stesso Carlo Conti ha fatto capire, le anticipazioni proseguiranno la prossima settimana quando arriveranno i nomi delle co-conduttrici e verranno annunciate altre sorprese legate a Sanremo 2026.

