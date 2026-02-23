Trainspotting usciva 30 anni fa, gli attori del cast ieri e oggi. FOTO
Il 23 febbraio 1996 arrivava nelle sale quello che ancora oggi è considerato uno dei migliori film del cinema del Regno Unito. La pellicola, tratta dall'omonimo romanzo di Irvine Welsh e diretta da Danny Boyle, ha lanciato le carriere di una brigata di giovani attori, su cui spicca il protagonista Ewan McGregor, che dipingeva la piaga della tossicodipendenza, e più in generale del nichilismo urbano, nella Edimburgo degli anni '90
- McGregor, nativo di Perth (non la città australiana, ma la cittadina scozzese), classe 1971, si era già mosso nella recitazione, principalmente tra teatro e tv locali. Con Danny Boyle aveva lavorato per la prima volta in Piccoli omicidi tra amici, nel 1994. Trainspotting cambia per sempre gli anni a venire. McGregor diventa una star. Lunghissima la lista di film degni di menzione: Velvet Goldmine, Guerre Stellari, Moulin Rouge! e Big Fish sono solo alcuni dei primi che seguono a Trainspotting.
- Nato nel 1972 a Kingston upon Thames, Lee Miller aveva già raggiunto una discreta popolarità recitando nel 1995 in Hackers, con Angelina Jolie: i due sono anche stati brevemente sposati. Non ha mai smesso di recitare. Lo abbiamo visto ad esempio come Sherlock Holmes nella serie tv Elementary (2012-2019) e in The Crown.