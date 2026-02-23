9/13 Ipa/Getty

CARLYLE IERI E OGGI - Nato a Glasgow nel 1961, Carlyle era già stato notato da Ken Loach, che lo aveva assoldato per il suo Riff Raff (1991). Dopo Trainspotting ha recitato ad esempio in Full Monty (sia nel film del 1997 che nella serie del 2023) e in 007 - Il mondo non è abbastanza. Nel 2005 vince un Emmy per la serie Human Trafficking - Le schiave del sesso.