Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Trainspotting usciva 30 anni fa, gli attori del cast ieri e oggi. FOTO

Cinema fotogallery
13 foto
Getty/Ipa/Webphoto

Il 23 febbraio 1996 arrivava nelle sale quello che ancora oggi è considerato uno dei migliori film del cinema del Regno Unito. La pellicola, tratta dall'omonimo romanzo di Irvine Welsh e diretta da Danny Boyle, ha lanciato le carriere di una brigata di giovani attori, su cui spicca il protagonista Ewan McGregor, che dipingeva la piaga della tossicodipendenza, e più in generale del nichilismo urbano, nella Edimburgo degli anni '90

Spettacolo: Ultime gallery

Il Signore delle Mosche, il cast della serie tv in esclusiva su Sky

Serie TV sky atlantic

Debutta domenica 22 febbraio, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW la serie...

12 foto

Sophie Turner compie 30 anni, non solo Sansa Stark: i ruoli più famosi

Cinema

Nata a Northampton il 21 febbraio 1996, l’artista britannica ha esordito con il personaggio della...

15 foto
Sophie Turner

Compie 40 anni il film 9 settimane e ½: 10 curiosità da sapere

Cinema

Dalle regole fuori dal set alle controfigure nelle scene più spinte, ecco alcuni "segreti" della...

13 foto

Tredici Pietro, il figlio di Morandi per la 1° volta in gara a Sanremo

Musica

Figlio d'arte, il cantautore e rapper è al suo debutto in gara alla kermesse sanremese, dove...

15 foto

Chi sono LDA & Aka7even, a Sanremo 2026 con Poesie clandestine

Musica

Entrambi gli artisti hanno già preso parte alla kermesse canora: LDA posizionandosi quindicesimo...

12 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Bafta, trionfa "Una battaglia dopo l'altra" di Paul Thomas Anderson

    Cinema

    Il film di Paul Thomas Anderson conquista sei statuette, comprese quelle per miglior film,...

    Festival di Sanremo, Carlo Conti: "Dopo 5 anni posso dire basta"

    Spettacolo

    Il conduttore e direttore artistico, in collegamento con "Che tempo che fa", conferma che l'anno...

    Morte Eric Dane, la raccolta fondi ha superato i 275 mila dollari

    Spettacolo

    La raccolta a sostegno della famiglia dell'attore star di Grey's Anatomy scomparsa giovedì...